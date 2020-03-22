Смартфон Redmi K30 Pro получит влагозащиту

Бренд Redmi официально подтвердил, что грядущий смартфон Redmi K30 Pro будет оснащен защитой от влаги по степени IP53. Это не полноценная защита от воды, но хоть что-то. Недавно китайский производитель раскрыл характеристики дисплея: нас ждет панель E3 Super AMOLED, которую можно назвать продвинутой версией экрана Super AMOLED. Она может похвастаться улучшенной на 8% энергоэффективностью, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, меньшим излучением синей части спектра света, показателями контрастности 5 000 000:1 и пиковой яркости 1200 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц.