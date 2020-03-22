Смартфон Redmi K30 Pro получит влагозащиту

2020-03-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi K30 Pro; [51]
Бренд Redmi официально подтвердил, что грядущий смартфон Redmi K30 Pro будет оснащен защитой от влаги по степени IP53. Это не полноценная защита от воды, но хоть что-то. Недавно китайский производитель раскрыл характеристики дисплея: нас ждет панель E3 Super AMOLED, которую можно назвать продвинутой версией экрана Super AMOLED. Она может похвастаться улучшенной на 8% энергоэффективностью, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, меньшим излучением синей части спектра света, показателями контрастности 5 000 000:1 и пиковой яркости 1200 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц.


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