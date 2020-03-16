Смартфон Redmi K30 Pro засветился на живых фото

Авторитетный инсайдер Xiaomishka поделился живыми фото смартфона Redmi K30 Pro, который еще не был представлен официально. На снимках аппарат запечатлен в специальном «шпионском» чехле, а на одном из снимков и вовсе без него. Так или иначе, фото подтверждают наличие круглого блока основной камеры, состоящей из четырех модулей, выдвижной фронтальной камеры, а также 3,5-мм разъема на верхней грани. Предыдущие утечки прочили смартфону топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0 и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт.