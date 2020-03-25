Смартфон Redmi K30 Pro получит версию с 12/512 памяти

Китайский регулятор TENAA раскрыл существование смартфона Redmi K30 Pro в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Дело в том, что производитель официально представил Redmi K30 Pro в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, с 8/128 и 8/256 ГБ памяти. Пока неизвестно, когда самый продвинутый вариант появится в продаже и на каких рынках он будет доступен, но старт продаж Redmi K30 запланирован уже на 27 марта.

Напомним, что новинка оснащается топовым процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.