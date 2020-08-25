Смартфон Redmi K30 Ultra оказался в дефиците

Мы уже писали о том, что первая партия доступного флагмана Redmi K30 Ultra была распродана за несколько минут, но сейчас новинка и вовсе оказалась в дефиците. Сегодня руководитель бренда Redmi Лу Вейбинг лично извинился перед пользователями за сложившуюся ситуацию. Сейчас Redmi предлагает заказать Redmi K30 Ultra в версии 8/512 ГБ с полной предоплатой по цене 362 доллара. Старт поставок намечен через две недели. Что до вариантов на 6/128 ГБ и 8/128 ГБ, то их продажи продолжатся 1 и 8 сентября по цене в 289 и 318 долларов.

Комментарии и отзывы Redmi K30 Ultra
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