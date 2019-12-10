Смартфон Redmi K30 с 5G оценен в 285 долларов

Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила смартфон Redmi K30, одной из особенностей которого стала поддержка сетей 5G. Новинку также оснастили 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенную фронтальную камеру на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядки на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.

Что до 4G-версии Redmi K30, то она оснащается процессором Snaprdagon 730G, третьим модулем на 2 Мп против 5 Мп, а также зарядкой на 27 Вт вместо 30 Вт. 5G-версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 285 долларов, а 4G-версия на 6/64 ГБ памяти будет стоить 225 долларов.