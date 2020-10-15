Смартфон Redmi K30S будет представлен в ноябре

Сетевые источники поделились очередной порцией информации о смартфоне Redmi K30, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет под названием Redmi K30S аккурат к распродаже 11 ноября, которая в Азии известна как «День холостяков». Предполагается, что смартфон унаследует характеристики и дизайн недавнего Xiaomi Mi 10T. Если это так, то нас ждет 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, топовый чипсет Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тыльная камера с главным модулем разрешением 64 Мп, батарея ёмкостью 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.