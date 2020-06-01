Смартфон Redmi K30i с 120-герцевым экраном появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам недорогого смартфона Redmi K30i, который может похвастаться дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой мобильных сетей 5G. Его цена составляет 250 долларов.

Новинка оснащается 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, сдвоенной врезанной селфи-камерой на 20 Мп и 2 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, предустановленной оболочкой MIUI 11 на базе Android 10, 3,5-мм разъемом и портом USB Type-C.