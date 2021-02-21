Смартфон Redmi K40 Pro будет стоить $500

Один из популярных китайских инсайдеров раскрыл цены на смартфоны серии Redmi K40, которые будут официально представлены уже 25 февраля. Итак, Redmi K40 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 493 доллара, а Redmi K40 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной будет стоить 339 долларов.

По предварительным данным, Redmi K40 Pro оснастят 6,81-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1440p+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой разрешением 30 Мп.
Комментарии и отзывы Redmi K40 Pro
Обзоры:
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Новости:
Samsung Galaxy Note21 FE показали на рендерах

Профильный ресурс LetsGoDigital поделился качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy Note21 FE, вых...
Смартфон Itel A47 выйдет 1 февраля

1 февраля компания Transsion India по производству телефонов под названием itel представит новый смартфон...
Realme GT 5G представят 4 марта

Ранее в этом месяце руководители Realme сообщили, что их будущий флагманский телефон выйдет в релиз после...
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесейОбзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Лучший подарок на 23 февраля. Logitech M190Лучший подарок на 23 февраля. Logitech M190
Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесосОбзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54
Adobe Flash Player получил последний пат...
Adobe Flash Player получил последний патAdobe прекращает поддержку Adobe Flash Player 31 декабря, об этом уже было известно с июля 2017 года. Раз...
Samsung готовит к релизу Galaxy Tab S8 E...
Samsung готовит к релизу Galaxy Tab S8 ESamsung выпустила последние флагманские модели планшетов (Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 +) вместе с Galaxy...
OPPO выпустит флагманский смартфон OPPO ...
OPPO выпустит флагманский смартфон OPPO Ожидается, что компания OPPO выпустит флагманский смартфон OPPO Find X3 Pro в марте. В преддверии официал...
Подтверждено существование смартфона Rea...
Подтверждено существование смартфона ReaКомпания Realme официально подтвердила факт существования топового смартфона Realme GT 5G, слухи о которо...
Adobe официально прекращает поддержку Fl...
Adobe официально прекращает поддержку FlВ 2017 году Adobe объявила, что прекратит поддержку своего плагина для браузера Flash к концу 2020 года. ...
Назван главный недостаток Apple AirPods ...
Назван главный недостаток Apple AirPods Сегодня компания Apple официально представила новые наушники беспроводного типа под названием Apple AirPo...
Инженерный образец AMD Ryzen 7 PRO 5750G...
Инженерный образец AMD Ryzen 7 PRO 5750GИнженерный образец Ryzen 7 PRO 5750G был обнаружен в Китае. Его получили OEM-производители для тестов. ...
Huawei выпустила крупный апдейт приложен...
Huawei выпустила крупный апдейт приложенВ прошлом году Huawei запустила приложение Petal Map. Теперь компания выпустила крупное обновление для эт...
Apple Silicon M1 скоро будет поддерживат...
Apple Silicon M1 скоро будет поддерживатНовые MacBook на процессорах M1 захватили интернет с новостями об их поразительной производительности, чт...
Vivo Y1 скоро появится в Индии...
Vivo Y1 скоро появится в ИндииКомпания Vivo запустила Y1 начального уровня еще в августе. Теперь компания, вероятно, представит то же у...
Xiaomi Mi 10i оказался клоном Redmi Note...
Xiaomi Mi 10i оказался клоном Redmi NoteСегодня в сети появилась информация о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон линейки X...
Создан первый вирус для новых ноутбуков ...
Создан первый вирус для новых ноутбуков Только что было обнаружено первое вредоносное ПО, которое было специально разработано для нового чипа M1 ...
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series XОбзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor