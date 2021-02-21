Смартфон Redmi K40 Pro будет стоить $500

Один из популярных китайских инсайдеров раскрыл цены на смартфоны серии Redmi K40, которые будут официально представлены уже 25 февраля. Итак, Redmi K40 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 493 доллара, а Redmi K40 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной будет стоить 339 долларов.

По предварительным данным, Redmi K40 Pro оснастят 6,81-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1440p+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой разрешением 30 Мп.