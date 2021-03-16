Смартфон Redmi K40 бьет рекорды продаж

Руководитель Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг заявил о том, что смартфоны серии Redmi K40 вызвали небывалый ажиотаж у пользователей и бьют все рекорды. Точные цифры обещают назвать позже, но сейчас ситуация такова, что новые партии новинок раскупаются мгновенно. Единственное, что могут предложить Xiaomi, это старшая версия Redmi K40 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, которую можно купить по специальной цене в 385 долларов.

Напомним, что Redmi K40 оснащается чипсетом Snapdragon 870, 6,67-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг (степень IP53).