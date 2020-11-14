Смартфон Redmi K40 одобрен к выходу в России

Евразийская экономическая комиссия сертифицировала смартфон Redmi K40, который имеет модельный номер M2011K2G. Вполне возможно, что смартфон выйдет в России под брендом Xiaomi. Так или иначе, но Redmi K40 прочат OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, одинарную фронтальную камеру с диаметром выреза 3,7 мм, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 775G, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев и комплектный адаптер питания мощностью 33 Вт. Официальный анонс смартфона ожидается в декабре этого года, поскольку его предшественник, Redmi K30, дебютировал в декабре прошлого года.

Комментарии и отзывы Redmi K40
Обзоры:
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Новости:
Samsung готовит к релизу Galaxy S21 Ultra

Достаточно часто производители вместо того, чтобы выпускать полностью новые версии своих смартфонов, запу...
iPhone 12 Pro Max задержится до 2021 года

Позавчера компания Apple начала прием предзаказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, которые были пре...
Nokia 5.3 на последней версии Google Android 11 засветилась в Geekbench

Nokia, принадлежащая HMD Global, ранее была признана Counterpoint самым надежным брендом смартфонов с точ...
Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеровОбзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac ProОбзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседаОбзор Spider-Man: Miles Morales. Достойное продолжение истории дружелюбного соседа
Видеоигра Marvel's Avengers теряет игрок...
Видеоигра Marvel's Avengers теряет игрокИнтерес к видеоигре Marvel's Avengers со стороны игроков постепенно угасает. Компания Crystal Dynamics об...
На изображениях GoPro Hero 9 виден полно...
На изображениях GoPro Hero 9 виден полноВ сети опубликовали рендеры будущей экшн-камеры GoPro Hero 9. ...
343 Industries запустила бета-тест Halo ...
343 Industries запустила бета-тест Halo 343 Industries запустила бета-тест Halo 4 для ПК-версии которая будет доступна для подписчиков Halo Insid...
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук ...
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук Не так давно компания Lenovo пополнила семейство игровых ноутбуков Legion 5P новой модификацией с процесс...
Вышел трейлер многопользовательского реж...
Вышел трейлер многопользовательского режПохоже, пора уходить от Call of Duty: Modern Warfare. Activision и разработчик Treyarch представили много...
Acer представила новые ноутбуки серий Sw...
Acer представила новые ноутбуки серий SwС запуском Intel процессоров Tiger Lake Core 11-го поколения различные бренды начали выпуск новых или обн...
Компания CTL представила Chromebox с про...
Компания CTL представила Chromebox с проКомпания CTL представила Chromebox с процессором Intel 10-го поколения. ...
Новый кроссплатформенный тест 3DMark Wil...
Новый кроссплатформенный тест 3DMark WilUL выпустил новый кроссплатформенный тест 3DMark Wild Life, созданный для сравнения графической производи...
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 е...
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 еАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене на смартфон Galaxy S20 FE, кото...
Google Assistant скоро получит функцию г...
Google Assistant скоро получит функцию гGoogle Assistant доступен на различных устройствах, от смартфонов до динамиков и смарт-телевизоров. С мом...
Amazfit Band 5 - многофункциональный фит...
Amazfit Band 5 - многофункциональный фитНе претендуя на роль медицинского устройства, Amazfit Band 5, тем не менее, отслеживает такие вещи, как н...
Опубликовано первое живое видео с iPhone...
Опубликовано первое живое видео с iPhoneПопулярный инсайдер Ice Universe опубликовал первое видео распаковки смартфона iPhone 12 Pro, который поя...
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушникиОбзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний дискОбзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для AppleОбзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor