Смартфон Redmi K40 одобрен к выходу в России

Евразийская экономическая комиссия сертифицировала смартфон Redmi K40, который имеет модельный номер M2011K2G. Вполне возможно, что смартфон выйдет в России под брендом Xiaomi. Так или иначе, но Redmi K40 прочат OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, одинарную фронтальную камеру с диаметром выреза 3,7 мм, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 775G, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев и комплектный адаптер питания мощностью 33 Вт. Официальный анонс смартфона ожидается в декабре этого года, поскольку его предшественник, Redmi K30, дебютировал в декабре прошлого года.