Смартфон Redmi K40 первым получит чипсет Snapdragon 775G

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфонах Redmi K40 и Redmi K40 Pro, презентация которых ожидается уже в декабре этого года. Итак, младшая модель получит еще не представленную официально однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 775G. Что до Redmi K40 Pro, то он получит топовый процессор Snapdragon 875. Оба чипсета должны официально представить в начале декабря.

Предыдущие слухи прочили Redmi K40 экран без вырезов и отверстий (возможна выдвижная фронтальная камера) и с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев и комплектный адаптер питания мощностью 33 Вт.