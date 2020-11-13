Смартфон Redmi K40 получит 120-Гц OLED-дисплей

Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station подтвердил предыдущие слухи о том, что смартфоны серии Redmi K40 получат OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. При этом одинарная фронтальная камера устройств будет врезана в экран, а диаметр выреза составит всего 3,7 мм. Ранее смартфонам прочили выдвижную селфи-камеру.

Ранее сообщалось, что Redmi K40 и Redmi K40 Pro получат процессоры Qualcomm Snapdragon 775G и Snapdragon 875 соответственно, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев и комплектный адаптер питания мощностью 33 Вт. Официальный дебют смартфонов ожидается в декабре этого года.