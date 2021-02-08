Смартфон Redmi K40 получит два стереодинамика

Руководитель Xiaomi Лу Вейбинг сообщил, что смартфон Redmi K40 будет оснащаться двумя стереодинамиками. Получат ли пользователи полноценный второй динамик или речь идет о разговорном динамике для создания стереоэффекта, пока не уточняется.

Ранее китайский производитель заявил, что Redmi K40 станет самой доступной моделью на топовой платформе Snapdragon 888. Его цена не должна превысить 465 долларов. Предыдущие слухи прочили смартфону врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения оптического формата больше 1/1,5 дюйма, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, оперативную памятью LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.