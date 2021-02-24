Смартфон Redmi K40 получит игровые аксессуары

Компания Redmi показала аксессуары для смартфона Redmi K40, которые смогут оценить фанаты мобильного гейминга. Первый аксессуар, это физическая кнопка, которую можно закрепить на боковой кромке смартфона. Что до второго аксессуара, это система активного охлаждения с кулером. Ранее компания Redmi объявила о том, что смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro получат особенную оптимизацию для игр. Напомним, что стандартная модель Redmi K40 получит производительный чипсет Snapdragon 870, а Redmi K40 Pro – флагманскую платформу. Официальная презентация смартфонов состоится уже завтра, 24 февраля.

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