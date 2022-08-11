Смартфон Redmi K50 Extreme Edition оценен в 445 долларов

Компания Xiaomi представила производительный смартфон Redmi K50 Extreme Edition, который оценен в 445 долларов за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Новинка также характеризуется топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, плоским 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 120-битным представлением цвета и разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Surging P1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками, модулем NFC, защитой от пыли и воды (IP53), 3,5-мм гнездом для наушников, толщиной 8,6 мм и массой 202 грамма.

Также была выпущена специальная версия Mercedes-AMG F1 Team Championship Edition, выполненная в стиле соответствующей команды. Данный вариант поставляет с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти по цене в 625 долларов.