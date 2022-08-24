Смартфон Redmi K50 Extreme Edition поставил рекорд продаж

Компания Xiaomi объявила о том, что выпущенный недавно Redmi K50 Extreme Edition стал самым продаваемым смартфоном с 512 ГБ встроенной памяти на крупной площадке Jingdong. Цена варианта с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти составляет 535 долларов. Также смартфон доступен в версиях с 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ памяти.

Новинка также характеризуется топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, плоским 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 120-битным представлением цвета и разрешением 1,5К (2712:1220 пикселей), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, фирменным процессором Surging P1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками, модулем NFC, защитой от пыли и воды (IP53), 3,5-мм гнездом для наушников, толщиной 8,6 мм и массой 202 грамма.
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