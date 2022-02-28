Смартфон Redmi K50 Pro+ получит 512 ГБ флеш-памяти

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфонах Redmi K50, K50 Pro и K50 Pro+, официальный релиз которых состоится в следующем месяце. Сообщается, что Redmi K50 получит платформу Qualcomm Snapdragon 870, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Redmi K50 Pro оснастят процессором MediaTek Dimensity 8100, а также версиями на 8/128, 8/256, 12/256 ГБ памяти. Redmi K50 Pro+ сможет похвастаться однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000 и тремя конфигурациями: 8/128, 8/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти. Стоит отметить, что это конфигурации для китайского рынка. Глобальные версии могут получить другие варианты памяти.

Комментарии и отзывы Redmi K50 Pro+
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