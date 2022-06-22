Смартфон Redmi K50 Ultra одобрен к выходу

Сетевые источники сообщают о том, что смартфон Redmi K50 Ultra (кодовое наименование 22081212C) получил одобрение одного из китайских регуляторов. По словам источника, аппарат получит плоский OLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, очень узкими рамками и функцией DС Dimming, многомодульную тыльную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. В качестве аппаратной платформы будет использоваться топовая восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Официальный релиз Redmi K50 Ultra ожидается в июле или в августе.