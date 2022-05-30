Смартфон Redmi K50 Ultra получит плоский 2K-экран и Snapdragon 8 Plus Gen 1

В сети появилась информация о новом флагманском смартфоне от Redmi, который выйдет в линейке Redmi K50.

Redmi K50 Ultra выйдет во второй половине этого года. Смартфон получит плоский экран 2K с высокой частотой обновления, мобильную платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1 и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Он будет похож на Redmi K50 Pro, который также имеет плоский экран 2K и поддерживает зарядку мощностью 120 Вт. Самым важным отличием станет чипсет SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, который будет производиться TSMC с использованием 4-нм техпроцесса. Возможно, новый смартфон также получит улучшенную камеру.