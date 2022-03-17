Смартфон Redmi K50 оценен в 380 долларов

Компания Redmi пополнила ассортимент смартфонов моделью K50, которая первой на рынке получила восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8100 (такой же быстрый, как Qualcomm Snapdragon 888).

Новинку также оснастили 6,67-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED E4 с разрешением 3200:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 20 Мп на основе сенсора Sony IMX596, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширокоугольная оптика) и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6, NFC 3.0 и Bluetooth 5.3. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 380 долларов, вариант на 8/256 ГБ – в 410 долларов, а 12/256 ГБ – 440 долларов.