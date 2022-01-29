Смартфон Redmi K50 показали на рендере

В сети появился рендер, на котором, как утверждается, изображен еще не представленный официально смартфон Redmi K50. Дизайн кажется необычным по двум причинам. Во-первых, странное расположение дополнительных модулей вокруг огромной главной камеры. Во-вторых, плоские боковые грани и круглые кнопки регулировки громкости в стиле iPhone 4.

Уже в следующем месяце ожидается выход сразу нескольких моделей серии Redmi K50. Базовой модели прочат восьмиядерную платформу Snapdragon 870, Redmi K50 Gaming Edition – флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и самый мощный вибромотор на рынке, а Redmi K50 Gaming – 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч, поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и фронтальную камеру разрешением 16 Мп.