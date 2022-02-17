Смартфон Redmi K50 выпустят в марте

Вчера компания Xiaomi провела презентацию флагманского смартфона Redmi K50 Gaming Edition, который рассчитан в основном на игровую аудиторию. Однако обычных пользователей больше всего интересует базовая модель Redmi K50, которая окажется заметно дешевле топовой модели. Сегодня один из боссов Redmi Ван Тен Томас подтвердил слухи о том, что смартфон Redmi K50 выйдет уже в следующем месяце. Предполагается, что вместе с ним будут представлены модели K50 Pro и K50 Pro+.

По предварительным данным, Redmi K50 получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 870, а K50 Pro и K50 Pro+ – мощные платформы MediaTek Dimensity 8000 и Dimensity 9000 соответственно.