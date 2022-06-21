Смартфон Redmi K50i 5G получит 144-Гц экран

В сети появились подробности о смартфоне Redmi K50i 5G, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству прочат мощную восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 8100 c частотой до 2,85 ГГц, графикой Mali-G610 MC6 и модемом 5G, 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 650 кд/м2, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, стереофонические динамики и поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм гнездо для наушников, размеры 163,6:74,3:8,8 мм, массу 200 граммов, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5080 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт.