Смартфон Redmi K60 получит 16/512 ГБ памяти

Китайское издание MyDrivers и авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделились подробностями о смартфоне Redmi K60, который еще не был представлен официально. Утверждается, что топовая версия грядущей новинки сможет похвастаться 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Если это окажется правдой, то Redmi K60 получит даже больше памяти, чем грядущий флагман Xiaomi 13 (12 ГБ ОЗУ в топовом варианте). Опять же, если верить источникам.

По предварительным данным, в серию войдут модели Redmi K60 Pro, Redmi K60 и Redmi K60E. Первая получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, вторая – Snapdragon 8 Plus Gen 1, а третья, самая доступная в линейке, MediaTek Dimensity 8200 или Snapdragon 870.