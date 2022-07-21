Смартфон Redmi K60 получит 2K-дисплей

Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K60, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что устройства получат дисплеи с разрешением 2К и подэкранными дактилоскопическими сенсорами, топовые платформы Qualcomm и MediaTek, основные камеры на основе 50-Мп сенсора Sony IMX766, батареи большой ёмкости и поддержку 100-Вт проводной зарядки.

Напомним, что модель текущего поколения Redmi K50 характеризуется производительной платформой MediaTek Dimensity 8100, 6,67-дюймовым экраном Samsung AMOLED E4 с разрешением 3200:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой разрешением 20 Мп (Sony IMX596), тройной основной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширокоугольная оптика) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков пальцев.