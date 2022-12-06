Смартфон Redmi K60 получит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1

Профильное издание MyDrivers раскрыло новые подробности о смартфонах серии Redmi K60, официальный релиз которой ожидается в январе следующего года. В серию должны войти три модели: Redmi K60 Pro, Redmi K60 и Redmi K60E. Первый будет основан на новенькой флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, второй на Snapdragon 8 Plus Gen 1, а третий, самый доступный смартфон в линейке, на MediaTek Dimensity 8200 или Snapdragon 870.

Старшие модели также оснастят дисплеями с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц. Redmi K60 также получит зарядку мощностью 67 Вт и основную камеру с главным модулем на 64 Мп. Что Redmi K60E, то ему достанется 48-Мп камера.