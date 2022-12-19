Смартфон Redmi K60 получит беспроводную зарядку

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K60, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что аппарат оснастят поддержкой беспроводной зарядки, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, плоским дисплеем с разрешением 2К и 16 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации. Также в серию должны войти модели Redmi K60E и Redmi K60 Pro. Последнему приписывают наличие проводной зарядки мощностью 120 Вт, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памяти UFS 4.0 и 50-Мп основной камеры с оптической стабилизацией изображения.