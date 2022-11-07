Смартфон Redmi K60 получит старую камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K60, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппаратной основой устройства станет еще не выпущенная однокристальная система MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц. Официальная презентация этого чипсета состоится уже завтра, 8 ноября.

Также Redmi K60 приписывают основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп (снова) и оптической стабилизацией изображения, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт и предустановленную операционную систему Android 13.
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