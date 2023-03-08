Смартфон Redmi K60E подешевел в Китае

Напомним, что аппарат оснащается 4-нанометровой восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8200, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, защитным стеклом Victus и яркостью до 1200 кд/м2, основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки, модулем NFC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio.