Смартфон Redmi K80 показали на новом фото

В сети появилась новая фотография смартфона Redmi K80, который будет представлен вместе с Redmi K80e и Redmi K80 Pro в конце ноября. Отметим наличие круглого блока основной камеры с тремя модулями, один из которых имеет разрешение 50 Мп и поддержку оптической стабилизации. Ранее сообщалось, что базовая модель получит 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а старшая – 3-нанометровый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, поддержку беспроводной зарядки, высокочастотный дисплей Huaxing с усиленным верхним стеклом и подэкранный одноточечный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Модель Redmi K80e будет основана на платформе MediaTek Dimensity 8400.