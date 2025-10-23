Смартфон Redmi K90 показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi опубликовала изображения смартфона Redmi K90, который будет представлен 23 октября. Производитель подтвердил наличие 6,59-дюймового дисплея с соотношением экрана к передней панели 94%, металлической рамки корпуса и акустической системы, созданной совместно с Bose.

Также ожидается выход смартфона Redmi K90 Pro Max с аккумулятором ёмкостью 7560 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 100, 50 и 22,5 Вт соответственно, звуковой системой 2.1 с двумя суперлинейными динамиками и крупным независимым низкочастотным динамиком с настройкой Sound by Bose, тройной основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика Light Hunter 950 оптического формата 1/1,31 дюйма и перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим приближением и OIS, 6,9-дюймовым экраном Super Pixel с полноцветной RGB-подсветкой, минимальной яркостью 1 нит, полноцветным DC и круговой поляризацией 2.0, топовым 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android 16 «из коробки».