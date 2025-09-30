Смартфон Redmi K90 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi K90, релиз которого ожидается до конца осени. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830. Аппарат набрал 3080 и 9382 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Также подтверждено наличие 16 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 16 и поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки. Также ожидается выход старшей модели Redmi K90 Pro на более мощном процессоре.