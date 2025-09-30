Смартфон Redmi K90 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi K90, релиз которого ожидается до конца осени. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830. Аппарат набрал 3080 и 9382 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Также подтверждено наличие 16 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 16 и поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки. Также ожидается выход старшей модели Redmi K90 Pro на более мощном процессоре.

Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
