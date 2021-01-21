Смартфон Redmi Note 10 Pro готов к выходу

Сетевые источники сообщили о том, что уже в феврале в Индии будут представлены смартфоны Redmi Note 10 и Note 10 Pro, которые ранее получили сертификацию регуляторов FCC, BIS и IMDA. Младшая модель выйдет в серой, белой и зелёной расцветках. Оба смартфона будут поддерживать двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Redmi Note 10 Pro прочат IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 732G, многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 5050 мАч и предустановленную фирменную оболочку MIUI 12 на основе ОС Android 11.