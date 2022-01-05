Смартфон Redmi Note 11S выпустят в феврале

Профильное издание 91Mobiles сообщает о том, что смартфон Redmi Note 11S будет представлен уже в конце следующего месяца. Причем сразу на глобальном рынке. Устройству прочат неназванную платформу MediaTek Dimensity с модемом для сотовых сетей пятого поколения, дисплей с кадровой частотой 90 Гц (AMOLED или IPS, пока не уточняется), тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик на базе датчика изображения Sony IMX3555) и 2 Мп (макрокамера на сенсоре OV2a OmniVision), а также врезанную в дисплей фронтальную камеру разрешением 13 Мп. Утверждается, что компания Xiaomi уже тестирует смартфон в Европе и Азии.

Комментарии и отзывы Redmi Note 11S
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