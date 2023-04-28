Смартфон Redmi Note 12 Pro вышел в России

Напомним, что смартфон характеризуется 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 900 кд/кв.м, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой 67-Вт зарядки, боковым дактилоскопом, стереодинамиками и ОС Android 13 с оболочкой MIUI 13 «из коробки».