Смартфон Redmi Note 7 Pro обновили до Android 10

Еще в начале года компания Xiaomi начала бета-тестирование операционной системы Android 10 для смартфона Redmi Note 7 Pro. Сегодня китайский производитель наконец начал распространение финальной стабильной версии Android 10 для этой модели. Пока апдейт прилетел только для китайских пользователей, но в скором времени обновление ожидается и для глобальной версии Redmi Note 7 Pro.

Напомним, что смартфон оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой с главным датчиком Sony IMX586, системой электронной стабилизации изображения и возможностью записывать видео в 4К, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, ИК-излучателем и аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4.