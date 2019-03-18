Смартфон Redmi Note 7 Pro представили в Китае

Компания Xiaomi представила в Китае смартфон Redmi Note 7 Pro, который ранее был показан в Индии. Как и предполагалось, в Поднебесной пока будет продаваться только одна версия – с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 240 долларов. Напомним, что смартфон оснащается новеньким чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой с главным датчиком Sony IMX586, системой электронной стабилизации изображения и возможностью записывать видео в 4К, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, ИК-излучателем, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4 и предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсом MIUI 10.