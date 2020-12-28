Смартфон Redmi Note 7 получит MIUI 12.5

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат ранний доступен к фирменной оболочке MIUI 12.5. Её официальная премьера состоится уже сегодня, а владельцы данных устройств смогут протестировать прошивку сразу после анонса. Итак, речь идет о смартфонах Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 9, Mi 9 SE, CC9e/Mi A3, CC9 Pro/Mi Note 10, Redmi K20 Pro, Note 7, Note 7 Pro, K30, K30 Pro, K30 5G, K30i 5G, K30S Extreme Edition, K30 Extreme Edition, K20, 10X 5G, 10X Pro и Note 9. Дата выхода стабильной версии оболочки пока не сообщается.

Напомним, что Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.
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