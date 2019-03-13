Смартфон Redmi Note 7 со 128 ГБ флэш-памяти появился в продаже

Компания Xiaomi начала продажи топовой версии бюджетного смартфона Redmi Note 7, которая получила 128 ГБ флеш-памяти и, внимание, лишь 4 ГБ оперативной памяти, хотя ранее сообщалось о 6 ГБ ОЗУ. Цена этой версии составляет 223 доллара. Ранее смартфон был доступен в вариантах с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что новинка также оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.