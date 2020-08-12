Смартфон Redmi Note 7S обновили до Android 10

Компания Xiaomi обновила смартфон Redmi Note 7S до операционной системы Android 10. Отметим, что речь идет о версии фирменной прошивки MIUI 11, а не MIUI 12. Пока апдейт доступен только в Китае, но в скором времени появится и в других странах. Помимо всех нововведений, обновление несет в себе августовский патч безопасности Android.

Напомним, что смартфон оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной камерой на 48 Мп и 5 Мп, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.