Смартфон Redmi Note 8 Pro получит жидкостное охлаждение

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лу Вейбинг подтвердил некоторые слухи относительно ожидаемого смартфона Redmi Note 8 Pro. Итак, смартфон точно получит 64-Мп главный модуль в составе четверной основной камеры, быструю зарядку на 18-Вт, ёмкий аккумулятор, игровую платформу (предполагается, что это Mediatek Helio G90), жидкостную систему охлаждения и корпус не из пластика. Напомним, что уже сегодня на Redmi Note 8 и Note 8 Pro начали принимать предварительные заказы, а презентация смартфонов состоится 29 августа.