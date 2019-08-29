Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro. Итак, новинку оснастили 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, узкими боковыми и нижней рамками, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, четверной основной камерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, чипсетом MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. Версии на 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти оценены в 195, 223 и 251 доллар.