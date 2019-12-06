Смартфон Redmi Note 8 Pro снова подешевел

Недавно компания Xiaomi выпустила новую расцветку смартфона Redmi Note 8 Pro, а сегодня объявила о снижении цен на все версии этой чрезвычайно популярной модели. Если на выходе Redmi Note 8 Pro стоил в Китае 199 долларов за вариант с 6/64 ГБ памяти, 227 долларов за 6/128 ГБ памяти, 256 долларов за 8/128 ГБ памяти и 298 за долларов за 8/256 памяти, то сейчас эти версии доступны за 185, 199, 227 и 270 долларов соответственно. Кстати, недавно стало известно, что общие продажи смартфонов серии Redmi Note 8 Pro уже превысили гроссмейстерское значение в 10 миллионов экземпляров.