Смартфон Redmi Note 8 Pro подешевел до $177

На китайском рынке в очередной раз упали цены на популярный смартфон Redmi Note 8 Pro, который был представлен в конце августа прошлого года. Это связано с тем, что продажи данного аппарата уже превысили отметку 10 миллионов единиц. Итак, конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти теперь стоит $177.

Напомним, что Redmi Note 8 Pro оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.