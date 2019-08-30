Смартфон Redmi Note 8 Pro уже разобрали. Фото

Смартфон Redmi Note 8 Pro был представлен вчера, а уже сегодня китайские умельцы опубликовали фото потенциального бестселлера в разобранном состоянии. Судя по снимкам, большинство компонентов закреплены обычными винтами, а шлейфов довольно мало. Единственную сложность может создать стекло Gorilla Glass 5 на задней панели – перед вскрытием её нужно разогреть.

Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, узкими боковыми и нижней рамками, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, четверной основной камерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, чипсетом MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.