Смартфон Redmi Note 8 Pro в конфигурации памяти 6/64 ГБ стоит теперь $169

2020-04-08, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi Note 8 Pro; [111]
Сегодня в Китае сильно упал в цене смартфон Redmi Note 8 Pro в конфигурации памяти с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной . Теперь данную версию можно приобрести за $169. Напомним, что Redmi Note 8 стал очень популярной моделью и за три месяца продаж разошелся тиражом в 10 миллионов устройств. Напомним, что Redmi Note 8 Pro оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.


Комментарии и отзывы Redmi Note 8 Pro
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