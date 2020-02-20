Смартфон Redmi Note 8 Pro в разных вариантах памяти подешевел за пределами Китая

Компания Xiaomi начала снижать цены на свои устройства за пределами Китая. Скорее всего, анонс смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro можно ожидать в ближайшее время. Так, смартфон Redmi Note 8 Pro в конфигурации памяти 6/64 ГБ в Индии стоит теперь $195, вместо $209. Вариант памяти с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в $223, а версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти в $251. Согласно недавнему отчету Xiaomi, за три месяца продаж Redmi Note 8 разошелся тиражом в 10 миллионов устройств.

Напомним, что Redmi Note 8 Pro оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.