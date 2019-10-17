Смартфон Redmi Note 8 Pro вышел в России

Сегодня в России стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro, который должен стать одной из самых популярных моделей этой осени. Как обычно, этому способствует соотношение цены и характеристик. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена 17 990 рублей, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 19 990 рублей.

Напомним, что аппарат оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.