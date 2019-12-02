Смартфон Redmi Note 8 Pro вышел в новой расцветке

Компания Xiaomi дала старт продажам нового цветового варианта смартфона Redmi Note 8 Pro, который ранее был доступен в черном, зеленом и белом цветах. Новинка под названием Electric Blue уже доступна для покупки в Индии по обычной цене.

Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.