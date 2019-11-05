Смартфон Redmi Note 8 подешевеет в рамках распродажи

Компания Xiaomi снизит цены на популярные смартфоны Note 7 Pro, Note 8 и Note 8 Pro рамках распродажи 11.11", которую очень любят в Китае. Redmi Note 8 будет стоить 140 долларов, Redmi Note 7 Pro в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 170 долларов, Redmi Note 8 Pro можно будет купить за 185 долларов.

Напомним, что Redmi Note 8 оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.